У «Мстителей: Секретные войны» всё ещё нет финального сценария — съёмки стартуют в августе

Мексиканский актёр Теноч Уэрта, исполняющий роль Нэмора в киновселенной Marvel, пока не знает своей роли в предстоящем фильме «Мстители: Секретные войны».

Хотя съёмки должны начаться уже в августе, актёр признался, что братья Руссо ещё не утвердили сценарий:

Когда я вернусь в Лондон? Я не знаю, потому что пока у них нет сценария. Как только появится сценарий… Я надеюсь, что скоро.

«Секретные войны» станут масштабным кроссовером, который перезапустит киновселенную Marvel. До этого в рамках супергеройской франшизы выйдет фильм «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом, премьера которого состоится 31 июля. Кроме того, 18 декабря в мировом прокате появится другой кроссовер — «Мстители: Судный день».