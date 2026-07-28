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«Буду играть Человека-паука, пока меня приглашают»: Том Холланд — о будущих фильмах Marvel

«Буду играть Человека-паука, пока меня приглашают»: Том Холланд — о будущих фильмах Marvel
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Том Холланд в интервью перед премьерой нового фильма «Человек-паук: Новый день» рассказал, что готов вернуться к этой роли в будущих частях — если его захотят видеть продюсеры и режиссёры.

Я буду играть Человека-паука, пока меня приглашают. Так что, если фильм будет иметь успех, посмотрим, что будет дальше.

В «Новом дне» герою предстоит столкнуться с Карателем и Халком, к ролям которых вернулись Джон Бернтал и Марк Руффало соответственно. Ещё в ленте загадочного персонажа сыграла звезда «Очень странных дел» Сэди Синк.

Зарубежный прокат ленты стартует 31 июля. В России ленту начнут показывать уже в августе.

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