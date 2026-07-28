Фильм «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» вышел в онлайне

28 июля состоялась цифровая премьера фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок». Полнометражное аниме уже доступно в онлайн-кинотеатрах Crunchyroll, Amazon Prime Video и других стримингах.

Таким образом, культовая лента появилась в цифровых сервисах спустя год после релиза в кинотеатрах Японии. Это очень редкий случай для современного кино, которое обычно добирается до онлайн-кинотеатров спустя несколько месяцев после релиза. Ранее лента также утекла в Сеть в высоком качестве с вшитыми английскими субтитрами.

«Истребитель демонов: Бесконечный замок» стал первым полнометражным фильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального аниме. Премьера ленты в Японии состоялась в июле 2025 года, а осенью она добралась до Европы и США. Общие сборы картины превысили $ 790 млн, это самое кассовое аниме в истории.