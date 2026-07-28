15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» вышел в онлайне

Фильм «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» вышел в онлайне
Комментарии

28 июля состоялась цифровая премьера фильма «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок». Полнометражное аниме уже доступно в онлайн-кинотеатрах Crunchyroll, Amazon Prime Video и других стримингах.

Таким образом, культовая лента появилась в цифровых сервисах спустя год после релиза в кинотеатрах Японии. Это очень редкий случай для современного кино, которое обычно добирается до онлайн-кинотеатров спустя несколько месяцев после релиза. Ранее лента также утекла в Сеть в высоком качестве с вшитыми английскими субтитрами.

«Истребитель демонов: Бесконечный замок» стал первым полнометражным фильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального аниме. Премьера ленты в Японии состоялась в июле 2025 года, а осенью она добралась до Европы и США. Общие сборы картины превысили $ 790 млн, это самое кассовое аниме в истории.

Материалы по теме
Самое кассовое аниме в истории: обзор «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Самое кассовое аниме в истории: обзор «Истребитель демонов: Бесконечная крепость»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android