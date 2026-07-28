Исполнитель роли Линка в фильме по «Зельде» не играл в Breath Of The Wild — ему было 8 лет

Бенджамин Эван Эйнсуорт, который исполнит роль Линка в полнометражном фильме по Zelda: Breath Of The Wild, признался, что сам не играл в оригинал.

При этом актёр отметил, что смотрел прохождение игры:

Я хорошо помню, когда вышла Breath of the Wild — тогда я был довольно молод, и у меня тогда не было Switch. Поэтому я наблюдал за тем, как в неё играют другие — по сути, смотрел прохождения.

В момент выхода «Зельды» актёру было всего восемь лет.

Премьера фильма The Legend of Zelda состоится 7 мая 2027 года. Режиссёром выступает Уэс Болл, автор «Бегущего в лабиринте». Зельду сыграла Бо Брагасон, а роль Линка исполнил Бенджамин Эйнсуорт.