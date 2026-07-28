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Бесплатные игры PS Plus Essential на август 2026 — Dying Light 2, Signalis и Big Walk

В августе в PS Plus добавят Dying Light 2, Signalis и Big Walk
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Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в августе 2026 года. Все игры можно будет забрать с 4 по по 31 августа.

В этот раз в сервис снова добавят три проекта: зомби-экшен Dying Light 2 Stay Human, хоррор Signalis и кооперативное приключение Big Walk.

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в августе 2026 года

  • Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition — зомби-экшен от студии Techland, создателей Dead Island;
  • Signalis — инди-хоррор в духе Silent Hill и Resident Evil от команды rose-engine;
  • Big Walk — кооперативное приключение от разработчиков Untitled Goose Game, где нужно исследовать большой открытый мир и решать головоломки.

Фото: Sony

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