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Появились первые кадры второго сезона сериала «Декстер: Воскрешение»

Появились первые кадры второго сезона сериала «Декстер: Воскрешение»
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Издание Deadline опубликовало первые кадры продолжения «Декстера: Воскрешение» — съёмки второго сезона сериала проходили с апреля.

В новых эпизодах Декстер столкнётся с двумя убийцами, которые терроризирует Нью-Йорк неожиданными методами. Параллельно главному герою предстоит решить свои личные проблемы — мешать ему будет кризис среднего возраста.

Дата выхода второго сезона «Декстера: Воскрешение» пока неизвестна. Ранее стало известно, что к актёрскому составу продолжения присоединились Брайан Кокс («Наследники»), Ума Турман («Убить Билла») и Ден Стивенс («Зов предков»).

Кадры второго сезона сериала «Декстер: Воскрешение»

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