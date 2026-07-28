Сколько зарабатывают стримеры в России — эксперты назвали цифры в зависимости от онлайна

Издание Russian Businnes опубликовало материал об исследовании рынка стримеров в России. Эксперты из агентства Streamers Alliance и Uplify также назвали примерный доход для контентмейкеров разных сегментов.

По данным специалистов, начинающие авторы (до 50 зрителей) уже могут зарабатывать до 20 тыс. рублей. В дальнейшем эта сумма увеличивается:

стример с растущим сообществом (50-300 зрителей) — первые рекламные интеграции, доход от 30 000 до 120 000 рублей;

профессиональный стример (1-2 тыс. зрителей) — появляются спонсоры, зарабатывать можно от 200 тыс. до 1 млн рублей;

крупные стримеры (3-4 тыс. зрителей) получают более 1 млн рублей, топовые авторы (от 5000 онлайна) — свыше 3 млн рублей в месяц.

При этом отмечается, что доход стримеров с одинаковым средним онлайном может различаться — это зависит от вовлечённости и платёжеспособности аудитории, а также качества рекламных интеграций.