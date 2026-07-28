Российские ОС усилят позиции из-за борьбы Microsoft с пиратским Windows — эксперт

Интерес к российским операционным системам может вырасти на фоне новых требований Microsoft к активации Windows. Об этом «Газете» рассказал руководитель направления перспективных исследований «Группы Астра» Роман Мылицын.

Для многих организаций эта ситуация станет дополнительным стимулом пересмотреть стратегию развития своей ИТ-инфраструктуры. Мы ожидаем, что часть бюджетов будет перенаправлена на внедрение российских операционных систем. Это позволяет не только решить вопрос лицензионной чистоты, но и снизить зависимость от изменений политики иностранных поставщиков.

Ранее Microsoft внедрила новый механизм, который призван затруднить использование поддельных серверов, для нелегальной активации Windows.