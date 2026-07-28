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Гранд-финал Esports World Cup 2026 по CS 2 пройдёт на Accor Arena в Париже

Гранд-финал Esports World Cup 2026 по CS 2 пройдёт на Accor Arena в Париже
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Организаторы Esports World Cup 2026 объявили, что гранд-финал турнира по Counter-Strike 2 состоится 23 августа на арене Accor Arena в Париже. Counter-Strike возвращается на площадку, где в 2023 году прошёл последний мэйджор по CS:GO — BLAST Paris Major.

Турнир примет 32 команды: 28 получат слоты по рейтингу Valve Regional Standings, ещё четыре определятся в открытой квалификации на 128 команд (7-9 августа). Групповой этап пройдёт по системе Double Elimination, после чего 16 лучших команд выйдут в плей-офф формата Single Elimination. Призовой фонд составит $ 2 млн.

Основная программа EWC 2026 проходит на площадке Paris Expo Porte de Versailles, однако финал по CS 2 вынесен на отдельную арену. Accor Arena вмещает более 20 000 зрителей. Среди участников турнира — Team Falcons, Team Vitality и NAVI. Результаты соревнования могут повлиять на итоги клубного зачёта Club Championship.

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