Disney хочет перезапустить «Один дома» с Маколеем Калкиным: он ведёт переговоры со студией

Маколей Калкин может вернуться во франшизу «Один дома» — Disney хочет перезапустить серию новогодних комедий о мальчике, который защищается от грабителей, расставляя ловушки по всему дому.

По данным инсайдеров, актёр уже провёл встречу с представителями студии. В Disney остались в восторге от перспективы возрождения франшизы с участием Маколея.

Пока неизвестно, какая роль ему достанется. Сейчас Калкину 45 лет — после съёмок в «Один дома» он появился в «Богатеньком Риччи» и ряде других фильмов, но в 2000-х и 2010-х стал появляться в кино намного реже. Тем не менее он активно появляется в рекламных видео и камео: например, в сериале DRYVRS он исполнил эпизодическую роль водителя, который жалуется, что в детстве родители оставили его одного на Рождество.