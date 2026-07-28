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Состоялся релиз Halo: Campaign Evolved — ремейка культовой Halo на Unreal Engine 5

Состоялся релиз Halo: Campaign Evolved — ремейка культовой Halo на Unreal Engine 5
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28 июля состоялся полноценный релиз Halo: Campaign Evolved — новой части в культовой серии шутеров. Ремейк культового шутера от Halo Studios уже доступен на ПК, PS5, Xbox Series и в подписке Game Pass Ultimate с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Halo. Права на видео принадлежат Microsoft.

Halo: Campaign Evolved — новая версия знаменитого шутера от Bungie, вышедшего в 2001 году. Оригинальную игру переработали под современные стандарты на движке Unreal Engine 5 с сохранением атмосферы и основных особенностей первой части. При этом в ремейке заметно переработали многие элементы: добавили спринт, новое оружие, локации и три сюжетные миссии.

Campaign Evolved — ремейк сюжетной кампании с кооперативом на четверых человек, без мультиплеера. Это первая игра в серии, которая добралась до консолей PlayStation.

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