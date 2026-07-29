15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FACEIT вернёт Vertigo в пул карт CS 2 с началом девятого сезона

FACEIT вернёт Vertigo в пул карт CS 2 с началом девятого сезона
Комментарии

Платформа FACEIT подвела итоги голосования за дополнительную карту для девятого сезона матчмейкинга по Counter-Strike 2. Победителем стала Vertigo — её добавят в пул 5 августа.

Vertigo набрала 97 421 голос, опередив Train (64 744), Overpass (49 900), Fachwerk (11 933) и Boulder (10 918). Карта не заменит текущую ротацию, а расширит пул до восьми локаций. Игроки смогут убрать Vertigo из очереди через фильтры. Матчи на карте будут полностью рейтинговыми — Elo будет начисляться и списываться по стандартным правилам.

В голосование вошли только карты из стандартной очереди. В FACEIT объяснили это техническими причинами — после добавления Cache из мастерской в восьмом сезоне возникали проблемы с загрузкой у части игроков.

Восьмой сезон завершится 4 августа в 13:59 мск. После технического обслуживания стартует Season 9 с мягким сбросом рейтинга и 10 калибровочными матчами. Vertigo была убрана из официального пула Valve в начале 2025 года.

Материалы по теме
Valve исправила баг, позволявший читерам обходить VACnet в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android