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Вышел новый постер фильма «Хитрый койот» с Джоном Синой

Вышел новый постер фильма «Хитрый койот» с Джоном Синой
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Ketchup Entertainment опубликовала новый постер фильма «Хитрый койот». На нём койот катит огромную бомбу вверх по склону.

Свежий постер «Хитрого койота»

Фото: Ketchup Entertainment

Проект представляет собой гибрид игрового кино с живыми актёрами и анимацией. Главный герой — знаменитый Койот из мультфильмов о «Луни Тюнз». По сюжету ему придётся судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна.

Главные роли в картине исполнили Джон Сина («Миротворец»), Лана Кондор («Алита: Боевой ангел») и Уилл Форте («Небраска»). Режиссёром картины выступил Дэйв Грин — автор фильма «Черепашки-ниндзя 2» 2016 года.

Картина выйдет в мировом прокате 28 августа.

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