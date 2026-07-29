Вышел новый постер фильма «Хитрый койот» с Джоном Синой

Ketchup Entertainment опубликовала новый постер фильма «Хитрый койот». На нём койот катит огромную бомбу вверх по склону.

Свежий постер «Хитрого койота»

Фото: Ketchup Entertainment

Проект представляет собой гибрид игрового кино с живыми актёрами и анимацией. Главный герой — знаменитый Койот из мультфильмов о «Луни Тюнз». По сюжету ему придётся судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна.

Главные роли в картине исполнили Джон Сина («Миротворец»), Лана Кондор («Алита: Боевой ангел») и Уилл Форте («Небраска»). Режиссёром картины выступил Дэйв Грин — автор фильма «Черепашки-ниндзя 2» 2016 года.

Картина выйдет в мировом прокате 28 августа.