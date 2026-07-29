Звезда «Долгой прогулки» Купер Хоффман ответил, сыграет ли он Циклопа в фильмах Marvel
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Уже давно ходят слухи о следующем поколении Людей Икс. То есть состав основных персонажей будет знакомым, но героев просто сыграют другие актёры, которые и будут лицом мутантов в киновселенной Marvel.
К примеру, инсайдеры говорят, что Циклопа сыграет Купер Хоффман, звезда «Долгой прогулки». Сам актёр отреагировал на это и заявил, что вряд ли героя воплотит именно он, хотя актёр обожает Людей Икс.
Это буду не я, но Людей Икс люблю. Не знаю, откуда это взялось.
Сага мутантов станет следующей в киновселенной Marvel после Саги мультивселенной, которая идёт сейчас и началась она после «Мстителей: Финал».
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