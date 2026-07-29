Фильм ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло» выйдет в онлайне 4 августа. В этот день состоится цифровая премьера картины. Её прокат в кинотеатрах стартовал 10 июля, то есть ленту выпустят в цифре даже чуть раньше чем через месяц.

Это история Элис, которая после смерти мужа приезжает к его семье в уединённый загородный дом. Но поминки омрачает древнее зло, выбравшее родственников своей новой целью. И когда семейные демоны начинают лезть наружу, Элис понимает: некоторые клятвы, данные при жизни, сохраняют силу и на том свете.

Главные роли в фильме сыграли Люсиан Бьюкенен («Ночной агент»), Хантер Духэн («Уэнсдей») и Сухейла Якуб («Дюна 2»). Режиссёром выступил Себастьян Ваничек.