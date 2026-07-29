Энтони Маки рассказал о встрече с Иэном Маккелленом на съёмках «Мстители: Судный день»
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Энтони Маки в интервью IMDb рассказал, как встретился с Иэном Маккелленом на съёмках ленты «Мстители: Судный день». Это знакомство стало честью для актёра.
Между ними завязался забавный диалог, в ходе которого Маккеллен сказал, что Маки достоин играть Капитана Америка.
Подхожу к Иэну Маккеллену, а он мне: «Привет, сынок». Я такой: «Иэн Маккеллен, сэр. Вы потрясающий. Работать с вами — изумительно». Он спрашивает: «А что ты делаешь в этом фильме?» Отвечаю: «Играю Капитана Америка». И он говорит: «Прекрасно… ты это заслужил».
Увидеть героев вместе можно будет в картине «Мстители: Судный день», зарубежный прокат которой стартует 18 декабря.
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