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Майкл Джаккино вернётся к «Бэтмену» — композитор напишет музыку для второй части

Майкл Джаккино вернётся к «Бэтмену» — композитор напишет музыку для второй части
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Майкл Джаккино подтвердил, что выступит композитором «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Он же писал музыку для первого фильма о Тёмном рыцаре.

По словам Джаккино, он не может представить себе реальность, где не писал бы музыку для ленты о герое и не работал с режиссёром Мэттом Ривзом.

Я не думаю, что существует мир, в котором Мэтт Ривз позволил бы мне не участвовать.

В зарубежный прокат «Бэтмен 2» выйдет лишь 18 февраля 2028 года. Сиквел «Бэтмена» анонсировали в апреле 2022 года. Через год в январе Ривз и Маттсон Томлин начали писать сценарий. Не так давно картину отложили как раз на 2028-й.

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