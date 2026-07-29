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Дестин Дэниел Креттон был огорчён, когда ленту «Мстители: Династия Канга» отменили

Дестин Дэниел Креттон был огорчён, когда ленту «Мстители: Династия Канга» отменили
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Дестин Дэниел Креттон, режиссёр, который сейчас на слуху благодаря фильмам Marvel, рассказал, что был огорчён, когда узнал, что картину «Мстители: Династия Канга» отменили. Изначально снимать картину должен был именно Дестин, но из-за скандала с Джонатаном Мейджерсом планы изменились.

Зато Креттон снял ленту «Человека-паук: Новый день». Кажется, сделал это отлично. Постановщик уже готов браться за новую часть о Паучке, хотя впереди у него съёмки фильма про Наруто.

Стараюсь не привязывать свои эмоции слишком сильно к обстоятельствам, которые вне моего контроля. Когда Кевин Файги предложил мне снять фильм о Человеке-пауке, я был счастлив.

В зарубежный прокат «Новый день» выйдет 31 июля.

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