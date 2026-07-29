У Марка Руффало до сих пор есть интересные идеи о сольном фильме про Халка
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Как оказалось, Марк Руффало до сих пор горит желанием сняться в сольном фильме про Халка. Об этом рассказал режиссёр ленты «Человек-паук: Новый день» и других фильмов Дестин Дэниел Креттон.
По словам постановщика, идеи, которые носит в себе актёр, отличные. Режиссёр не стал говорить, возможно ли их реализовать или хотел бы он сам заняться этим.
Руффало уже несколько лет думает о картине про Халка. По слухам, он даже обсуждал это с главой Marvel Studios Кевином Файги, но, судя по всему, пока это ни к чему не привело. К тому же вряд ли лента о Халке сейчас именно то, что нужно Marvel для своей киновселенной больше остального.
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