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Спецэпизод Marvel «Ночной оборотень» всё ещё может получить продолжение

Спецэпизод Marvel «Ночной оборотень» всё ещё может получить продолжение
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Майкл Джаккино, режиссёр и композитор спецэпизода «Ночной оборотень», который входит во вселенную Marvel, рассказал, что проект всё ещё может получить сиквел. Полноценное продолжение, а не маленькое ответвление.

По словам Джаккино, единственная проблема — время. Его не хватает, чтобы закончить проект и представить его боссам Marvel Studios.

На всё уходит целая вечность. Необходимо провести много планирований. Всё должно уложиться в определённое место в определённое время.

Сюжет «Ночного оборотня» рассказывает о потомке древних ликантропов, который решает бороться с преступностью, используя проклятие, которое даёт ему необыкновенные способности. Спецэпизод длился 54 минуты.

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