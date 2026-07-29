Умер диджей Kavinsky — он написал трек Nightcall из фильма «Драйв»

Французские СМИ сообщили о смерти диджея Kavinsky (настоящее имя Венсан Пьер Клод Белорже). Мужчине было 50 лет, его нашли мёртвым у себя в квартире, а предварительная причина смерти — инсульт.

Музыкант получил широкую известность за трек Nightcall из фильма «Драйв» с Райаном Гослингом. Благодаря запоминающейся композиции стал популярнее и сам фильм.

Kavinsky активно пишет музыку с 2005 года, связан с парижской сценой и лейблом Record Makers. В первые годы прославился серией релизов на виниле и мифологией вокруг своего псевдонима. Также Венсан писал музыку для GTA 4, MLB The Show 22, F1 22 и других игр.