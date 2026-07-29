Riot Games представила дорожную карту League of Legends Classic

Riot Games опубликовала план обновлений режима League of Legends Classic до начала октября 2026 года. Режим выйдет 29 июля.

На старте игрокам будут доступны 60 чемпионов, классическая версия Summoner's Rift, первый акт Classic Pass и сезонная система Summoner's Journey. Новые персонажи будут добавляться поэтапно — первое расширение ростера запланировано на 12 августа (патч 26.16), второе — на 9 сентября (патч 26.18).

В конце августа Riot запустит голосование The Council и расширит варианты рун. Второй раунд голосования пройдёт 23 сентября. Classic Pass Act II стартует 7 октября с выходом патча 26.20. Баланс режима будет корректироваться с каждым обновлением.