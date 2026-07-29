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Завершились съёмки фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна

Завершились съёмки фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна
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Кинокомпания братьев Андреасян и «Атмосфера кино» объявили о завершении съёмок фильма «Война и мир». Производство заняло примерно несколько месяцев, а премьера картины состоится 18 февраля 2027 года.

Главные роли в будущей эпопее сыграли Лиза Климова (Марья Болконская), Лиза Моряк (Элен Курагина), Николай Шрайбер (Пьер Безухов), Таисья Калинина (Софья), Станислав Бондаренко (Андрей Болконский), Матвей Лыков (Анатоль Курагин), Полина Гухман (Наташа Ростова) и Александр Метёлкин (Николай Ростов).

Ранее режиссёр картины Сарик Андреасян отмечал, что это будет большое кино, соответствующее великой книге. При этом по культовому роману сейчас также снимают сериал — он может выйти примерно в одно время с фильмом.

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