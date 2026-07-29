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Начались съёмки детективного триллера «Наследник» про свинцового маньяка

Начались съёмки детективного триллера «Наследник» про свинцового маньяка
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Кинокомпания «Студия РоЕл» объявила о старте производства сериала «Наследник». Съёмки детективного триллера пройдут в Перми, после чего шоу выйдет на стримингах и телеканале НТВ.

В центре сюжета майор полиции Максим Самойлов, сын теневого владельца города Колчедар, который приходит в сознание на месте убийства молодой женщины Инги, невесты его отца. Она убита в ритуальном стиле так называемого «свинцового маньяка», который заливает в горло жертв расплавленный металл и уже год остаётся непойманным. Максим из-за удара головой ничего не помнит, но все улики, включая ожог на руке, указывают на него.

Главные роли в сериале сыграют Артём Крылов («Павел. Первый и последний»), Андрей Смоляков («Движение вверх») и Майя Вознесенская («Чувство правды»). Режиссёром выступит Степан Коршунов («Челюскин. Первые»).

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