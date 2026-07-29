Актёра Джареда Лето обвинили в домогательствах сразу 10 женщин

В конце июля компания BBC выпустила документальный фильм «Джаред Лето: Тёмный секрет Голливуда», рассказывающий о жизни знаменитого актёра и музыканта. В ленте в том числе обвинили артиста в сексуальных домогательствах — об этом рассказали сразу 10 женщин.

Четыре из них сообщили, что Лето домогался до них в возрасте 17-19 лет, когда находился в турах со своей группой 30 Seconds to Mars. Некоторые жертвы отмечают, что музыкант проявлял к ним знаки внимания, хотя на тот момент им ещё не было 18 лет. При этом Лето в том числе якобы совершал звонки своим жертвам, в которых предлагал им уединиться.

В документальном фильме есть и слова от некоторых бывших организаторов концертов 30 Seconds to Mars. Они подтвердили, что Лето не раз проявлял интерес к очень молодым девушкам во время туров, иногда приглашая поклонниц к себе в гримёрку.

Сам Джаред Лето и его команда пока не комментировали обвинения.