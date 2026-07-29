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Создателя «Телеграма» Павла Дурова объявили в России в международный розыск

Создателя «Телеграма» Павла Дурова объявили в России в международный розыск
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Основатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров объявлен в международный розыск. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности России.

Так, бизнесмену предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности части 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России. По данным ФСБ, Дуров не удаляет из «Телеграма» каналы, используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в России «диверсионно-террористических актов».

Интересно, что действия Дурова расследовали в содействии террористической деятельности ещё в начале 2026 года. Тогда бизнесмен заявил, что власти каждый день «выдумывают новые предлоги», чтобы ограничить доступ россиян к «Телеграму». Нынешние обвинения Дурова пока не комментировал.

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