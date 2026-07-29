В Австралии запретили казино в GTA Online и Red Dead Redemption 2

Пользователи социальных сетей сообщили, что в Австралии ограничили доступ к казино в GTA Online. По данным игроков, азартные игры перестали работать в проекте с 28 июля.

Речь идёт о The Diamond Casino — большом комплексе, где геймеры могут принять участие в различных карточных играх и выигрывать большие призы. Они перестали работать — и теперь пользователи потеряли возможность получить фургон Lost Slamvan, который считается одним из самых редких транспортных средств в GTA Online.

Геймеры также отмечают, что такая же ситуация коснулась другого проекта студии Rockstar — Red Dead Redemption 2. Карточные игры перестали работать как в одиночном режиме, так и в Red Dead Online. Официальные причины запрета азартных игр пока неизвестны. Пользователи предполагают, что ограничения связаны с новыми правилами онлайн-безопасности, которые ввели в Австралии с марта — теперь она стала одной из 56 стран, где действуют подобные запреты.