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«Одиссея» обошла по общим сборам «Оппенгеймера» в США всего за 13 дней — более $ 330 млн

«Одиссея» обошла по общим сборам «Оппенгеймера» в США всего за 13 дней — более $ 330 млн
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29 июля сборы фильма «Одиссея» Кристофера Нолана в США достигли $ 331 млн. Фэнтезийная лента продолжает лидировать в местных чартах и уже обошла один из самых кассовых фильмов режиссёра — «Оппенгеймер».

Картина о создателе ядерной бомбы собрала в домашнем регионе $ 330 млн — это был гигантский успех для трёхчасовой ленты с рейтингом «18+». Нолану удалось повторить этот результат с «Одиссеей» всего за 13 дней — впереди у постановщика остались только «Тёмный рыцарь» ($ 534 млн) и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» ($ 448 млн).

Тем временем общие сборы «Одиссеи» приближаются к отметке в $ 700 млн. Ожидается, что до конца августа лента соберёт в мировом прокате более $ 1 млрд, став в итоге самым кассовым фильмом в карьере Кристофера Нолана.

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