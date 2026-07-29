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League of Legends Classic (2026): Детали, как сыграть, отличия, что такое

Вышла League of Legends Classic — классическая версия культовой MOBA
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29 июля состоялся релиз League of Legends Classic. Riot Games запустила режим вместе с выходом патча 26.15.

На старте игрокам доступны 60 чемпионов и классическая версия карты «Ущелья призывателей». Также запущен первый акт Classic Pass и сезонная система прогрессии Summoner’s Journey. Режим доступен бесплатно в лаунчере Riot Games.

Баланс будет корректироваться с выходом каждого патча. Первое пополнение ростера чемпионов запланировано на 12 августа (патч 26.16). В конце августа пройдёт голосование The Council и будут добавлены дополнительные варианты рун. Второй акт Classic Pass стартует 7 октября с патчем 26.20.

League of Legends Classic останется в игре на постоянной основе. Дальнейшие подробности обновлений Riot Games опубликует ближе к их выходу.

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