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«Его сняли слишком рано». Звезда «Джека Ричера» Алан Ричсон — о сериале «Гарри Поттер»

«Его сняли слишком рано». Звезда «Джека Ричера» Алан Ричсон — о сериале «Гарри Поттер»
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Издание Collider взяло интервью у звезды «Джека Ричера» Алана Ричсона. Он высказал мнение о предстоящем сериале «Гарри Поттер».

По словам артиста, он давний фанат фильмов о молодом волшебнике — один только звук саундтрека вызывает у него ощущение волшебства. При этом Ричсон относится к будущему проекту скептически. Он считает, что между фильмами и сериалом прошло слишком мало времени.

Я огромный фанат «Гарри Поттера». Один только звук этого фильма вызывает ощущение волшебства. Конечно же, я буду смотреть предстоящей сериал. Но даже не знаю — мне кажется, что его смотреть будет трудно. Его выпускают слишком рано. Для некоторых вещей проходит слишком мало времени.

Премьера первого сезона «Гарри Поттера» состоится 26 декабря на стриминговом сервисе HBO Max. Съёмки второго сезона шоу должны начаться осенью. Проект вновь расскажет историю Мальчика со шрамом, но в формате семи сезонов. Будущая картина, как и оригинальные фильмы, основана на произведениях Джоан Роулинг.

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