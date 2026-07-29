В России произошёл сбой в работе мессенджера BiP — популярного аналога «Телеграма»

С 27 июля пользователи начали жаловаться на сбой в работе популярного турецкого мессенджера BiP. Информация об этом появилась на портале DownDetector.

Так, пользователи сообщают, что через приложение не получается отправить сообщения. У некоторых не грузятся изображения, а также исчезла возможность войти в личный кабинет. Подобные проблемы не исчезают у российских пользователей мессенджера на протяжении минимум трёх дней.

Фото: DownDetector

BiP представляет собой бесплатный мессенджер, созданный турецкой компанией Turkcell. Как и в аналогичных сервисах, здесь можно переписываться с другими пользователями, а также звонить по видеосвязи и отправлять фото. Приложение стало востребованным в России на фоне блокировок мессенджера «Телеграм».