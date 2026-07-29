Брутальный трейлер боевика «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом — выход в России 27 августа

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила дублированный трейлер фильма «Мятеж». Боевик официально выйдет в кинотеатрах России с 27 августа.

Видео доступно в группе Атмосфера Кино во «Вконтакте». Права на видео принадлежат компании «Атмосфера Кино»/Lionsgate.

Лента расскажет об англичанине Коуле Риде, которого обвинили в убийстве своего начальника. Он решает отомстить и начинает сражаться с бандитами. Боевые действия придётся проводить на судне, которое используют торговцы людьми.

Главную роль исполнил звезда боевиков Джейсон Стэйтем («Убежище»). В фильме также сыграли Аннабелль Уоллис («Люди Икс: Первый класс»), Эдриан Лестер («Послезавтра»), Рамон Тикарам («Пенниуорт») и другие актёры. Режиссёром выступил Жан-Франсуа Рише — автор боевика «Крушение» с Джерардом Батлером.