В США запретили человекоподобных роботов из Китая и других стран

Правительство США ввело запрет на импорт современных роботов из других стран. Об этом сообщила Федеральная комиссия по связи.

Причиной ограничений власти назвали «неприемлемые риски для национальной безопасности США и её граждан». Запрет коснётся не только человекоподобных роботов, но и тех, кто может передвигаться на четырёх ногах или колёсах. Согласно требованиям, которые опубликовали власти, под ограничения могут попасть даже будущие модели роботов-пылесосов.

В заявлении не указано конкретно, о поставках какой страны идёт речь. Судя по всему, больше всего ограничения затронут Китай и одну из самых популярных компаний по выпуску роботов Unitree Robotics. Именно эта фирма создаёт человекоподобные модели, которые стали популярны в завирусившихся видео, где они бегают и выполняют сложные акробатические трюки.