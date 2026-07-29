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Тизер ремейка «Аферы Томаса Крауна» с Майклом Б. Джорданом — выход 5 марта

Тизер ремейка «Аферы Томаса Крауна» с Майклом Б. Джорданом — выход 5 марта
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Кинокомпания Amazon MGM Studios представила тизер фильма «Афера Томаса Крауна». Криминальная картина выйдет в мировом прокате 5 марта.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM Studios. Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.

Лента выступает ремейком одноимённого фильма 1968 года, который рассказывал о человеке, организующем ограбления банков ради развлечения. В один момент он встречает достойного соперника, когда влюбляется в страхового следователя, который идёт по его следу. В новой версии главный герой будет похищать картины.

Главную роль исполнил звезда фильмов «Грешники» и «Крид» Майкл Б. Джордан. Он также выступил режиссёром картины. Помимо Джордана, в ленте сыграли Адриа Архона («Андор»), Кеннет Брана («Довод»), Пилу Асбек («Игра престолов») и другие актёры.

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