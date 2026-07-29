Команда MEGA с Асдекором и Квизи стала чемпионом России по Dota 2

Состав MEGA, представляющий Ингушетию, стал победителем чемпионата России по киберспорту – 2026 по игре Dota 2. Команда Александра queezy Липина и Вячеслава asdekor_r Игнатьева выиграла главный приз в размере 600 тыс. рублей.

В финале MEGA обыграла ultimate strike ww с прошлогодним чемпионом страны Романом Otaker Алиулловым. Третье место заняла 2b_team. Лучшим игроком турнира был признан asdekor_r.

Чемпионат России Сбера 2026 прошёл в Москве, победители определились в семи играх, среди которых Counter-Strike 2, StarCraft II и Tekken 8. Помимо этого, в рамках ивента состоялся турнир по мобильной Tanks Blitz.