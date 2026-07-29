Финляндия обрежет линии интернет-связи с Россией в 2027 году — СМИ

Издание «Коммерсантъ» сообщило, что финская энергетическая компания Fingrid прекратит обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены линии связи с Россией. По данным СМИ, решение фирмы вступит в силу с 2027 года.

Источники издания отмечают, что все кабеля связи будут обрезаны, а опоры должны разобрать. Причина таких действий может заключатся в том, что с 2022 года Россия не поставляет электричество в Финляндию, из-за чего обслуживать ЛЭП стало невыгодно. В самой Fingrid информацию СМИ пока не комментировали.

В «Россетях» заявили изданию, что участок линии электропередачи, который принадлежит финской компании, эксплуатируется лишь частично с 2022 года. При этом в Россию не поступало официальной информации об опорах ЛЭП, которые находятся на территории другой страны. Источники СМИ также заявили, что около 60-70% зарубежного трафика как раз проходит через Финляндию и что российские операторы ведут переговоры с финскими фирмами о предоставлении альтернативных маршрутов.