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Мультфильм про Венома от авторов «Пункта назначения: Узы крови» запущен в работу

Мультфильм про Венома от авторов «Пункта назначения: Узы крови» запущен в работу
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Журналист Джош Хоровиц поговорил с продюсером фильмов по вселенной Человека-паука Эми Паскаль. Она подтвердила, что в разработке находится анимационная картина про знаменитого антигероя Венома.

Паскаль также сообщила, что режиссёрами предстоящей ленты выступят постановщики знаменитого хоррора «Пункт назначения: Узы крови» Зак Липовски и Адам Б. Стейн. Ранее СМИ сообщали, что к проекту также причастен звезда трилогии «Веном» Том Харди — как именно он относится к мультфильму, пока неизвестно.

Веном представляет собой антигероя из комиксов Marvel, который изначально был одним из врагов Человека-паука, но стал настолько популярен, что получил свои собственные сюжеты. Sony Pictures выпустила трилогию фильмов о персонаже — картины выходили с 2018 по 2024 год и собрали в мировом прокате около $ 1,8 млрд.

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