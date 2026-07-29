FL1T заменил HObbit в составе PARIVISION по CS 2

PARIVISION объявила о подписании Евгения FL1T Лебедева в основной состав по Counter-Strike 2. Он заменил Абая HObbit Хасенова, который выступал за команду в качестве стендина с июня.

FL1T — чемпион мэйджора IEM Rio 2022 в составе Outsiders, где он играл вместе с капитаном PARIVISION Джами Jame Али и тренером Дастаном dastan Акбаевым. До перехода рифлер выступал за Virtus.pro. Дебютом игрока в новой команде станет Esports World Cup 2026 (12-23 августа, Париж).

HObbit присоединился к PARIVISION 17 июня после отстранения Андрея BELCHONOKK Ясинского. С ним команда вышла в финал XSE Pro League 2026, обыграв FaZe в полуфинале.

Его опыт, лидерские качества и профессиональный подход помогли коллективу пройти непростой этап. Без него мы бы не достигли финала XSE. Подписание FL1T — это важный шаг в развитии нашего CS-проекта. Это игрок, который на протяжении многих лет подтверждает свой класс на международной сцене.