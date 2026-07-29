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Фильм Вышка 2 (2026): дата выхода, где смотреть, когда смотреть, трейлер

Большой трейлер фильма «Вышка 2: Мёртвая точка» про скалолазов — выход 2 сентября
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Кинокомпания Lionsgate представила большой трейлер фильма «Вышка 2: Мёртвая точка». Триллер про скалолазов выйдет в мировом прокате 2 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Лента расскажет о Джакс Хантер, которая решает устроить прогулку по доскам на горе Кван в Таиланде. Вместе со своей подругой она отправляется в путешествие. После внезапного камнепада девушки оказываются в ловушке на хрупкой доске — на высоте около 900 метров.

Главные роли в «Вышке 2» исполнили Харриет Слейтер («Пенниуорт»), Арсема Томас («Королева Шарлотта: История Бриджертонов»), Том Бриттни («Гранчестер») и другие актёры. Режиссёрами предстоящего триллера выступили Майкл Спириг и Питер Спириг — авторы хоррора «Пила 8».

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