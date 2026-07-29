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Начались съёмки второго сезона сериала «Молодой Шерлок» от Гая Ричи

Начались съёмки второго сезона сериала «Молодой Шерлок» от Гая Ричи
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Компания Amazon объявила о старте производства второго сезона сериала «Молодой Шерлок». Это произошло спустя четыре месяца после запуска шоу, которое состоялось 4 марта. У продолжения пока нет даты выхода, однако оно наверняка выйдет уже в 2027 году.

«Молодой Шерлок» — экранизация книг Энди Лэйн, которая рассказывает о молодости легендарного детектива и первых расследованиях неопытного героя в Лондоне. Ещё юный Шерлок поступает в Оксфордский университет и знакомится с Джеймсом Мориарти, своим будущим заклятым врагом.

Продюсером вновь выступит британский режиссёр Гай Ричи («Джентльмены»), он же поставит первый эпизод продолжения. К главным ролям вернутся Хиро Файнс-Тиффин, Донал Финн, Наташа Макэлхоун и другие актёры.

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