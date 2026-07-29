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HBO выпустит вертикальные нарезки фильмов и сериалов в духе TikTok

HBO выпустит вертикальные нарезки фильмов и сериалов в духе TikTok
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Стриминговый сервис HBO Max сообщил о запуске новой функции — вертикальные видео. Тестирование раздела уже началось для пользователей iOS в США.

Функция получила название HBO Max Shorts. В этом разделе подписчики могут смотреть вертикальные нарезки из популярных сериалов, таких как «Больница Питт» и «Дом дракона». Сами ролики будут создаваться с помощью искусственного интеллекта. Главная цель функции заключается в том, чтобы короткометражные видео подтолкнули людей смотреть полноценные версии различных проектов уже на основной платформе.

Сервис также запустит отдельный раздел под названием Ask HBO Max. Функция работает на основе ИИ и отвечает на различные вопросы пользователей, связанные с контентом платформы — она поможет зрителям выбрать жанры и конкретные сериалы HBO.

О вертикальных видео от Netflix:
Netflix добавит вертикальные видео в духе TikTok в конце апреля
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