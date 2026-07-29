15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Эти утверждения ложны». Джаред Лето ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

«Эти утверждения ложны». Джаред Лето ответил на обвинения в сексуальных домогательствах
Комментарии

Популярный актёр и музыкант Джаред Лето прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах. Артист ответил на заявления женщин, которые появились в документальном фильме «Джаред Лето: Тёмный секрет Голливуда».

По словам знаменитости, которые опубликовали его представители, он никогда не домогался девушек. Лето также отметил, что все заявления насчёт него — ложны.

Я никогда в жизни не домогался до кого-либо. Эти утверждения абсолютно и категорически ложны.

Документальную картину про Джареда Лето выпустили в конце июля. В фильме артиста обвинили в сексуальных домогательствах сразу 10 женщин. Часть из них утверждает, что музыкант проявлял интерес к девушкам в возрасте 17-19 лет во время туров группы 30 Seconds to Mars.

Подробнее об обвинениях в отношении Джареда Лето:
Актёра Джареда Лето обвинили в домогательствах сразу 10 женщин
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android