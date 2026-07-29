Три района и мини-игры: детали режима The Grounds в EA Sports FC 27

Издание Video Games Chronicle раскрыло новые детали об открытом мире EA Sports FC 27. Журналист Джордан Миддлер опробовал новый режим под названием The Grounds и поделился своими впечатлениями.

Так, открытый мир в предстоящем симуляторе стал развитием режима «Клубы», который появлялся в предыдущих частях серии. Здесь также нужно создать своего персонажа, после чего отправиться за своего аватара в большое видеоигровое пространство. Сам открытый мир разделён на три района, которые вдохновлены реальными футбольными центрами из Великобритании, Франции и Аргентины. В каждом из них есть архитектура и поля, соответствующие своим странам.

В The Grounds можно соревноваться между клубами в режиме 11 на 11, а также участвовать в мини-играх и небольших футбольных матчах. Одно из занятий напоминает знаменитую игру в вышибалы, где четверо игроков пытаются ударить одного из спортсменов мячом.

В режиме с открытым миром также можно выполнять задания наставников, чтобы прокачиваться. Сами квесты будут выдавать знаменитые футболисты, такие как Килиан Мбаппе, Пауло Дибала и Клои Келли — реальные спортсмены озвучат каждого из них. Одним из наставников выступит Алекс Хантер — вымышленный игрок, который был главным героем в сюжетном режиме предыдущих игр серии FIFA.

EA Sports FC 27 выйдет 25 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 18-го числа. При этом режим The Grounds будет доступен только для пользователей текущего поколения консолей ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2.