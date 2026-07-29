Культовое аниме «Твоё имя» вновь покажут в кино в 4К — трейлер

Компания GKIDS объявила о повторном выпуске в прокат культового аниме «Твоё имя». Картина выйдет в кинотеатрах США 14 августа. Авторы также представили трейлер предстоящего перевыпуска.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат GKIDS.

Лента рассказывает о жителе Токио по имени Таки и деревенской девушке Мицухе. В один момент герои обнаруживают, что между ними существует необычная связь: каждую ночь они меняются телами и проживают жизни друг друга. Однажды таинственная способность внезапно исчезает. Теперь Таки решает отыскать Мицуху.

Режиссёром фильма выступил Макото Синкай — постановщик другого популярного аниме «5 сантиметров в секунду». Картина «Твоё имя» вышла в 2016 году и стала культовой по всему миру. Лента получила множество наград и признание от критиков: на агрегаторе Rotten Tomatoes аниме рекомендуют к просмотру 98% обозревателей. Проект перевыпустят в формате 4К в честь его 10-летия.