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В Лондоне состоялась мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день»

В Лондоне состоялась мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день»
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29 июля в Лондоне прошёл дебютный показ фильма «Человек-паук: Новый день». Новый блокбастер киновселенной Marvel показали в столице Великобритании за пару дней до выхода в США и других странах.

На мировой премьере «Одиссеи» прошла полноценная красная дорожка. Ленту представили основные звёзды картины: Том Холланд, Зендея, Сэди Синк и постановщик Дестин Дэниел Креттон.

Том Холланд и Зендея на премьере фильма в Лондоне

Том Холланд и Зендея на премьере фильма в Лондоне

Фото: Eamonn M. McCormack/Getty Image

«Человек-паук: Новый день» рассказывает новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера.

Неофициальная премьера ленты в России состоится ближе к середине августа.

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