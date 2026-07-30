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В России официально вышел боевик «Ограбить Лондон» с Аароном Тейлор-Джонсоном

В России официально вышел боевик «Ограбить Лондон» с Аароном Тейлор-Джонсоном
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С сегодняшнего дня в России начинают показывать боевик «Ограбить Лондон». Картину уже можно посмотреть во многих городах страны.

Сюжет фильма строится вокруг инцидента в центре Лондона: на стройке находят неразорвавшуюся бомбу времён Второй мировой войны. Пока спецслужбы проводят массовую эвакуацию района, группа взломщиков решает воспользоваться всеобщей паникой, чтобы проникнуть в хранилище банка и похитить крупную партию алмазов.

Ключевые роли в боевике исполнили Аарон Тейлор-Джонсон и Тео Джеймс. Компанию им составили Сэм Уортингтон и Гугу Эмбата-Ро. Режиссёром выступил Дэвид Маккензи, известный по картинам «Любой ценой» и «Последняя любовь на Земле».

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