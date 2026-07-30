15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился новый постер фильма ужасов «Психопатка» с Майкой Монро в главной роли

Появился новый постер фильма ужасов «Психопатка» с Майкой Монро в главной роли
Комментарии

Bleecker Street опубликовала свежий постер фильма ужасов «Психопатка» с Майкой Монро в главной роли. На нём можно увидеть главную героиню с топором.

Новый постер «Психопатки»

Фото: Bleecker Street

Действие картины развернётся в 1858 году. Сюжет ленты расскажет о Винифред, которая устраивается гувернанткой в богатое поместье. Как только она появляется на новой работе, в доме начинают таинственным образом исчезать слуги.

В ленте также снялись Джейсон Айзекс («Гарри Поттер»), Томасин Маккензи («Кролик Джоджо»), Джекоби Джуп («Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета») и другие актёры.

В российский прокат картину выпустят 8 октября.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android