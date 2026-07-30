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У фильма «Форсаж 11» проблемы — у него слишком раздутый бюджет

У фильма «Форсаж 11» проблемы — у него слишком раздутый бюджет
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Актёр Алан Ричсон рассказал, что у фильма «Форсаж 11» проблемы. Дело в том, что Universal Pictures и Вин Дизель решают разногласия из-за слишком раздутого бюджета картины.

Судя по всему, Дизель хочет, чтобы в ленту вложились по максимуму, а боссы Universal не видят в этом смысла. По мнению Ричсона, тратить настолько большие средства на ленту нет смысла, поскольку с большой вероятностью она не окупится.

Это дорого в производстве — слишком дорого, это не имеет особого смысла. Есть более эффективный способ снимать такие проекты.

«Форсаж 11», или «Форсаж навсегда», выйдет в зарубежный прокат 17 марта 2028 года. Сценаристом ленты выступил автор сюжета «Иллюзии обмана 3» Майкл Лессли.

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