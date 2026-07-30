Сэди Синк порадовало, что в «Человеке-пауке: Новый день» было много натуральных съёмок
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Сэди Синк, сыгравшая неизвестного персонажа в «Человеке-пауке: Новый день», рассказала, что она была удивлена, когда увидела, что в фильме на самом деле много съёмок происходило натурально, то есть с минимальным применением компьютерной графики.
По словам Синк, она ожидала обратного, но была рада, когда увидела реальную картину.
Я как-то ожидала, что всё будет просто на зелёном экране. Но нет, это совсем не так.
В зарубежный прокат «Новый день» выйдет 31 июля. В картине Человек-паук столкнётся с Халком, Карателем и другими персонажами. В России показы блокбастера стартуют не раньше 20 или 22 августа.
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