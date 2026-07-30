Команды россиян nAts и Chronicle победили в VCT 2026: EMEA Stage 2

В рамках третьей недели группового этапа VCT 2026: EMEA Stage 2 состоялись два матча. Team Liquid обыграла GIANTX со счётом 2:0 (13:6 на Breeze, 13:7 на Split), а Team Vitality справилась с Gentle Mates — 2:1 (14:16 на Haven, 13:7 на Split, 13:9 на Ascent).
В составе Liquid россиянин Аяз nAts Ахметшин выступает в роли внутриигрового лидера. В матче с GIANTX он пробил отметку в 3000 фрагов за карьеру в рамках VCT EMEA. Лучшим игроком серии стал Камиль kamo Фронцковяк — 299 ACS, что на 34% выше его среднего показателя за полгода.
В составе Vitality за команду выступает россиянин Тимофей Chronicle Хромов — трёхкратный чемпион международных турниров. MVP матча с Gentle Mates стал Никита Derke Сирмитев с K/D 69-48.
После четвёртого игрового дня Liquid и Vitality улучшили статистику до 3:1. Gentle Mates имеет результат 2:2, GIANTX — 1:3. Обе победившие команды борются за прямой выход в плей-офф — туда попадают две лучшие команды из каждой группы. VCT 2026: EMEA Stage 2 проходит с 15 июля по 30 августа, на кону два слота на Valorant Champions Shanghai и $ 250 тыс.